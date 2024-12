1 cán bộ xã ở Bình Thuận 'phù phép' đất công thành đất tư 25/12/2024 09:05

(PLO)- Diện tích đất mà Thọ đã lập khống hồ sơ cấp sổ hồng cho 2 hộ dân là đất Nhà nước do UBND xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận quản lý.

Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Viện KSND cùng cấp, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Thọ (cán bộ địa chính xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam), để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an huyện Hàm Thuận Nam công bố lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Thọ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào năm 2020, Lê Ngọc Thọ lợi dụng là cán bộ địa chính xã Hàm Kiệm, đã lập khống hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho 2 công dân ở thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích hơn 6.700 m2.

Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định diện tích đất mà Thọ đã lập hồ sơ cấp sổ hồng cho 2 hộ dân trên là đất Nhà nước do UBND xã Hàm Kiệm quản lý.

Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền gần 700 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.