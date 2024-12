Nhóm hack Facebook, làm giả giấy tờ để lừa tiền qua mạng bị tóm 24/12/2024 22:02

(PLO)- Cơ quan công an đang tạm giữ 9 người chuyên hack Facebook, làm giả giấy tờ, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngày 24-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu, tài khoản ngân hàng và hack tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giai đoạn đầu đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hà Nội triệu tập, đấu tranh với sáu người độ tuổi từ 17-23, cùng ngụ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Nhóm thanh niên ngụ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chuyên hack Facebook và làm giả giấy tờ để lừa đảo. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, đây là nhóm người chuyên hack các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đồng thời, nhóm người này còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan công an tiếp tục triệu tập, đấu tranh với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (đều 31 tuổi, cùng ngụ tại quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Hai người này đã tạo lập nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo rồi bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến việc bán tài khoản ngân hàng giả mạo là khoảng 100 tỉ đồng.

Lợi dụng kẻ hở của ngân hàng, Vũ Đức Giang đã tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng để bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Ảnh: CA

Liên quan đến chuyên án, lực lượng công an tiếp tục triệu tập, đấu tranh đối với Võ Hữu Nhân (20 tuổi, ngụ tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo cơ quan công an, Nhân đã có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website chuyên làm giả giấy tờ, biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email để xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Bước đầu xác định, tính đến nay, có đến 89.710 tài khoản người đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Nhân điều hành, có 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ chín người nói trên liên quan đến chuyên án để phục vụ công tác điều tra.