1 phụ nữ Vĩnh Long giao nộp 120 viên đạn quân dụng và 1 quả nổ 24/12/2024 20:11

Ngày 24-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an huyện Long Hồ đã tiếp nhận số lượng lớn đạn quân dụng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào ngày 18-12-2024, gia đình bà NNH (ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) trong quá trình đào đất làm hố chôn rác thải đã phát hiện một túi nilon chứa nhiều loại đạn gồm 120 viên đạn quân dụng và một quả nổ.

Nhờ được tuyên truyền về quy định quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ cũng như vận động giao nộp khi phát hiện, bà H đã chủ động giao nộp toàn bộ số đạn và quả nổ cho cơ quan công an.

Số đạn quân dụng và pháo nổ người dân giao nộp cho Công an huyện Long Hồ. Ảnh: CA

Công an huyện Long Hồ đã tiếp nhận số vật dụng trên và trao tặng bà H một phần quà trị giá 500.000 đồng khích lệ tinh thần.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, Công an huyện Long Hồ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khi phát hiện.

Người dân có thể liên hệ Công an huyện Long Hồ qua số điện thoại 02703.850.225 để được hướng dẫn.