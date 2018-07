Nhóm người chuyển giới móc túi du khách ở Đà Nẵng

Ngày 14-7, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba nghi phạm gồm Nguyễn Hữu Chánh (24 tuổi), Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng 28 tuổi, ngụ trong khách sạn ở phường An Hải Bắc) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.



Từ trái qua Chánh, Kiệt và Thiện tại công an. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, trưa 12-7, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của anh Vijay Kumar (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về việc mất trộm điện thoại iPhone X trước vỉa hè trước một khách sạn ở đường Dương Đình Nghệ vào rạng sáng.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà tung lực lượng tiến hành rà soát những người tình nghi trong khu vực. Công an xác định Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng 28 tuổi, ngụ trong khách sạn ở phường An Hải Bắc) là người trộm điện thoại của du khách Ấn Độ.

Qua khai thác, công an xác định Thiện và Kiệt là người chuyển giới. Cứ đêm đến cả hai chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở dọc biển Đà Nẵng để tìm kiếm du khách tiếp cận. Hai người này rủ rê khách mua dâm hoặc massage để lợi dụng sơ hở của khách rồi trộm tài sản.

Khoảng 3 giờ ngày 12-7, Kiệt chở Thiện đến trước khách sạn Misa thì phát hiện anh Kumar đang đứng trên vỉa hè. Lập tức, Kiệt dừng xe đứng chờ, còn Thiện xuống xe đi bộ đến, nói chuyện đùa giỡn với nam du khách người Ấn Độ này.

Thiện giả vờ lao vào ôm anh Kumar, lợi dụng lúc du khách này không để ý, Thiện móc trong túi quần điện thoại iPhone X rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi trộm được điện thoại, cả hai đem về giấu trong khách sạn của mình thuê trú.

Qua khai thác sau, Kiệt và Thiện còn khai nhận từ ngày 9 đến 13-7, bằng các món nghề tương tự, đã hai đã cùng Nguyễn Hữu Chánh (24 tuổi) thực hiện trót lọt 13 vụ trộm khác tại quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu.

Trong 13 vụ này, công an đã xác định nam du khách người Hàn Quốc bị mất điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus trị giá 22 triệu đồng tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Công an quận Sơn Trà đang thu giữ nhiều tang vật gồm 19 điện thoại, trong đó có nhiều dòng máy đắt tiền, một bộ tóc giả nữ màu đen. Tiền mặt gồm 6,2 triệu đồng và 2.099 USD. Hai xe máy là phương tiện hành nghề và ba hộ chiếu của ba nghi phạm.

Công an quận Sơn Trà đề nghị ai làm nạn nhân của các vụ trộm trên đến công an trình báo.