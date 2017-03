Khởi tố đạo diễn, người mẫu môi giới mại dâm ngàn USD

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, tên thường gọi Châu Hải Yến, ngụ quận 7 ), Lê Thị Diệu Hiền (23 tuổi, ngụ quận 3), Lê Thị Bảo Trân và Đặng Thị Ánh Đào về tội môi giới mại dâm. Trong đó, Lê Bảo Lộc (còn gọi là Lộc “pê đê”) với vai trò cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này.

Lê Bảo Lộc cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp ngàn USD. Ảnh: CTV

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin đường dây môi giới mại dâm cho các người mẫu, “chân dài” bán dâm với giá ngàn USD do Lộc cầm đầu bị công an phanh phui vào ngày 7-4. Công an đã tiến hành bắt quả tang đồng loạt sáu cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn ở quận 1 và huyện Bình Chánh. Trong số các “kiều nữ” đó có các “chân dài”, người mẫu nghiệp dư từng tham gia vai diễn một vài bộ phim, một số buổi trình diễn thời trang. Từ lời khai của những người bị bắt, công an đã tiến hành bắt giữ Lộc “pê đê”.

Là một đạo diễn thời trang, đồng thời cộng tác mở lớp đào tạo người mẫu cho Công ty GK nên Lộc có nhiều mối quan hệ với các “chân dài”, từ đó phỉnh dụ, lôi kéo các cô đi bán dâm cho các “đại gia” có nhu cầu. Giá mua bán dâm mà Lộc đưa ra trung bình là 1.000 USD, Lộc hưởng 20% tiền môi giới. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Lộc lấy của “đại gia” 1.000 USD nhưng chỉ trả cho các “chân dài” 200-300 USD, hưởng lợi hàng chục triệu đồng. Một cán bộ cơ quan điều tra cho biết đường dây mại dâm của Lộc hoạt động khoảng một năm nay, cụ thể vào năm 2014. Do thấy kiếm tiền dễ dàng nên Lộc ngày càng mở rộng đường dây và quy mô hoạt động.

Trong danh sách mua dâm từ đường dây của Lộc phần lớn là các “đại gia” cư ngụ TP.HCM. Cạnh đó một số doanh nhân ở nhiều tỉnh, thành khác khi có dịp đến TP.HCM có nhu cầu mua dâm sẽ gọi điện thoại cho Lộc. Nhiều “đại gia” sau khi được Lộc giới thiệu mua dâm các “chân dài” nên quen biết Hải Yến, Diệu Hiền, Ánh Đào, Bảo Trân… những lần sau đó họ gọi điện thoại trực tiếp với các cô này. Qua đó, các “đại gia” đặt vấn đề tìm “chân dài” để cho bạn bè mình cùng “vui vẻ”, đi theo các tour du lịch đường dài do đó các người mẫu nói trên kiêm luôn vai trò môi giới cho bạn bè mình đi bán dâm.

Điển hình như người mẫu Hải Yến được một “đại gia” yêu cầu đến khách sạn tại huyện Bình Chánh bán dâm với giá 1.000 USD. Người này còn yêu cầu Yến giới thiệu “chân dài” khác cho đối tác. Khi Yến giới thiệu một “chân dài” đến khách sạn cùng bán dâm thì Yến nói giá chỉ 500 USD để bỏ túi riêng 500 USD còn lại, chưa kể Yến còn hưởng thêm 200 USD tiền môi giới.