Nổ súng bắn người giữa Sài Gòn

Thời điểm trên, Hùng cùng một số người ăn uống tại quán lẩu dê vỉa hè giao lộ Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (quận 10). Tại đây, Hùng xảy ra cãi vã với chị vợ của mình là bà Nguyễn Thị Lệ Hương (ngụ quận 3). Bất ngờ Hùng rút súng chĩa vào bà Hương rồi bóp cò khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay.



Người dân cho biết thời điểm trên quán lẩu dê khá đông khách. Nghe tiếng nổ ai cũng hoảng hốt, một số nhanh chóng rời quán để đảm bảo an toàn. Sau sự việc, bà Hương được người thân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc, tổ đặc nhiệm Công an TP.HCM đi tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc nên ập vào khống chế Hùng. Theo VNE, Hùng khai do có mâu thuẫn gia đình với chị vợ từ trước nên thủ theo súng để trấn áp. Khám xét Hùng, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, năm viên đạn cùng dao bấm. Công an đang làm rõ lời khai và nguồn gốc khẩu súng.