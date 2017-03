Nổ súng bắt 36 con bạc tại ‘casino’ của đại ca giang hồ vùng ven

Chiều 4-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ xử lý 36 người trong ổ cờ bạc tụ tập nhiều băng nhóm giang hồ ở khu phố Châu Thới, phường Bình An.



Theo cơ quan công an, nhận được tin báo có sòng bạc tụ tập hàng trăm người ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM đến khu vực trên sát phạt bằng hình thức đá gà, tài xỉu… như một casino thu nhỏ trong vườn cây.



Những nghi can “đàn em” của Tài “sẹo” bị bắt giữ.

Sau khi lập chuyên án do trưởng Công an thị xã Dĩ An làm trưởng ban, ngày 2-3, hơn 60 cảnh sát bất ngờ ập vào rừng tràm bao vây sòng bạc.



Khi phát hiện công an ập đến, nhiều con bạc đã nháo nhào liều mình lao xuống kênh, rạch để tẩu thoát. Cảnh sát đã phải bắn hàng chục phát súng chỉ thiên để bắt giữ các con bạc. Tại hiện trường công an bắt giữ được 36 người tham gia bằng hình thức đá gà và đánh bài. Tại sới bạc, lực lượng công an thu giữ 340 triệu đồng, gần 1.000 USD, hai con gà đá, ba xe ô tô cùng 36 xe máy các loại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trường gà trên do nghi can tên Tài (tự Tài “sẹo”, 38 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm đầu. Tài “sẹo” được biết đến là đại ca của băng nhóm giang hồ vùng giáp ranh khu vực Đồng Nai - Bình Dương - TP.HCM với ba tiền án về tội trộm, cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Sòng bạc của Tài “sẹo” hoạt động rất chuyên nghiệp, chọn địa điểm khu vực hoang vắng, có một đường độc đạo vào khu vực sòng bạc, xung quanh là suối và cánh đồng hoang để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Để an toàn cho khu “casino” của mình, Tài “sẹo” giao cho đàn em có máu mặt trong giới giang hồ cờ bạc vùng ven là Đinh Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Hà Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cảnh giới bên ngoài đầu đường đi vào.

Khi con bạc đến, Nghĩa và Đạt sẽ gọi điện thoại cho người bên trong chạy xe máy ra đón, kiểm tra và họ phải trả 20.000 đồng vào cổng.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, sòng bạc của Tài “sẹo” hoạt động từ tết Nguyên đán đến nay. Mỗi ngày có hàng trăm con bạc nam nữ, già trẻ từ nhiều tỉnh đến đây tham gia sát phạt. Có ngày các con bạc tham gia với số tiền hàng tỉ đồng với mỗi ván số tiền lên tới vài trăm triệu đồng. Mỗi giờ đánh bạc bằng hình thức đánh bạc, nhà cái phải trả cho Tèo “sẹo” số tiền 2 triệu đồng, còn đá gà thu thiều xâu 5% số tiền theo từng ván cá cược. Các con bạc được Tài “sẹo” phục vụ cơm nước để đánh bạc thâu đêm.

Khi công an vây bắt, Tài “sẹo” đã nhảy xuống suối băng qua khu vườn tràm tẩu thoát. Hiện Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra vụ việc và truy bắt kẻ cầm đầu.