Nữ nhân viên tiệm vàng chết trong rừng

Điều tra hai cái chết bất thường trong rừng cây keo Sáng 5-10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của em Thái Văn Dũng (14 tuổi, trú xã Quang Thành, Yên Thành). Trưa 4-10, Dũng xin phép gia đình vào rừng đập hang đá để kích, bắt cá bằng điện. Đến chiều tối cùng ngày, người dân lên rừng cây tràm ở thôn Trung Nam để lấy củi thì phát hiện Dũng chết trong tư thế treo cổ nên báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định đây có thể là một vụ án mạng nên đang mở rộng điều tra. Cùng ngày, ông Lưu Hải Việt, Trưởng Công an xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết chưa xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân chết trong rừng keo. Trước đó, sáng 3-10, người dân vào rừng cây keo xã Quỳnh Châu thì phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương nên báo công an. Cơ quan công an cho biết do nạn nhân chết đã lâu, chỉ còn bộ xương và tấm vải áo nên rất khó xác định danh tính, nguyên nhân tử vong. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm, chính quyền xã Quỳnh Châu cùng người dân đã tổ chức khâm liệm, mai táng cho nạn nhân. Đ.LAM