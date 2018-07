Nữ phóng viên báo Lao Động bị cướp gần 100 triệu đồng

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 ngày 24-7, trên đường quốc lộ 32 thuộc khu vực Yên Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nạn nhân là chị Giang Thùy Linh, nữ phóng viên đang công tác tại tòa soạn Báo Lao động.



Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp tài sản của nữ phóng viên Báo Lao động.

Sáng 25-7, trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Phú Thịnh cho biết, nhận được thông tin Công an phường đã kết hợp Công an thị xã Sơn Tây vào cuộc ngay trong tối hôm qua.

“Thậm chí đã đến tận địa bàn tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc để rà soát thông tin nghi vấn. Đồng thời, công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh để tìm các đối tượng gây án”, vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, theo trình báo của chị Giang Thùy Linh, vào thời điểm trên, khi đang chạy xe trên đường quốc lộ 32 từ Hà Nội về xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, đi đến đoạn đường thuộc khu vực Yên Thịnh, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát dàn cảnh va chạm giao thông rồi cướp túi xách của chị.

Tổng trị giá tài sản trong túi xách khoảng 100 triệu đồng gồm: 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus, 1 máy điện thoại A5, một máy tính laptop, 1,4 cây vàng loại vàng nhẫn, 500 nghìn đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.

“Khi chúng áp xe, tôi nghĩ là có va chạm giao thông nên không để ý. Tiếp tục đi được một khoảng ngắn thì một đối tượng thò tay giật mạnh túi xách của tôi treo ở móc giữa xe. Thấy vậy, tôi đưa tay ra giữ túi lại. Tưởng chừng chúng bị lộ sẽ bỏ chạy nhưng không ngờ chúng quay lại đe dọa và tiếp tục giật mạnh khiến tôi hoảng loạn”, chị Linh kể lại.

Bị các đối tượng áp sát, chị Linh có hô rất to nhưng người đi đường không ai hỗ trợ. “Tôi loạng choạng, chúi mặt xuống và ngay lúc đó chúng đã nhanh chóng giật túi xách của tôi rồi bỏ trốn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hai đối tượng nam, gầy, dáng cao, đi xe máy loại xe số.

Do đối tượng đi xe máy với tốc độ rất nhanh nên tôi không kịp nhìn biển số. Nếu lúc đó tôi không buông tay giữ túi xách ra thì có lẽ đã bị giật văng ngã xe máy lăn vào gầm xe ôtô”, chị Linh hãi hùng kể.

Chị Linh cũng cho hay 1,4 cây vàng bị cướp là do người thân nhờ bán giúp để lấy tiền mặt lo việc gia đình. Tuy nhiên, do quá bận nên chị vẫn mang theo trong người và chưa bán được.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Linh đã đến cơ quan Công an phường Phú Thịnh để trình báo.