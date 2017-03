Phá đường dây ma túy gia đình

Lê Khánh Luân, Lê Khánh Niệm Từ (chị ruột của Luân) và Võ Thị Như Nguyệt (bạn gái của Luân) cùng ngụ tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Theo điều tra ban đầu, đường dây ma túy do Luân cầm đầu hoạt động từ đầu năm 2014 với nhiều thủ đoạn tinh vi. Để tránh bị công an phát hiện, Luân giao cho các mắt xích đi phân phối ma túy cho các “đại lý” cấp dưới. Qua một thời gian theo dõi, tháng 5-2014, công an bắt giữ hàng loạt tay chân của Luân. Không có người giao hàng, Luân lôi kéo chị ruột và bạn gái vào đường dây của mình. Qua khám xét, phát hiện trên người Luân có 4,5 g ma túy đá. Tại phòng trọ của Nguyệt, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 20 g ma túy, 11 viên ma túy tổng hợp, một cân điện tử cùng một số dụng cụ phân chia, mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu Luân khai nhận đã sử dụng quán cà phê của chị gái để giao dịch ma túy. Khi Luân đi vắng thì Từ là người trực tiếp giao nhận hàng. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

L.THỦY