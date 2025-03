Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy nẹt pô, lạng lách trên QL1A 17/03/2025 11:28

Ngày 17-3, tin từ công an thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi nẹt pô, lạng lách trên QL1A.

5 xe máy mà nhóm thanh thiếu niên sử dụng để nẹt pô, lạng lách trên QL1A đã bị tạm giữ.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 16-3, công an nhận được thông tin đang có một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe máy rú ga, nẹt pô, lạng lách trên QL1A thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Tổ Cảnh sát giao thông trạm Hàm Tân thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Tổ công tác Công an tỉnh ở địa bàn huyện Hàm Tân phối hợp với Công an thị trấn Tân Nghĩa tổ chức lực lượng truy bắt.

Khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên, các Tổ công tác triển khai lực lượng ngăn chặn. Một số thanh thiếu niên đã manh động,lạng lách, đánh võng với tốc độ cao nhằm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đã vây bắt, tạm giữ 5 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu xe và đưa ít nhất 7 thanh thiếu niên về trụ sở công an để làm việc.