Phát hiện nhiều súng, đạn và vật liệu nổ trong phòng trọ ở Đà Lạt 17/03/2025 14:18

(PLO)- Công an Lâm Đồng phát hiện một người đàn ông cất giấu súng, đạn và nhiều vật liệu nổ trong phòng trọ tại Đà Lạt.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý NVH (48 tuổi, trú tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và vật liệu nổ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Trạm Hành (TP Đà Lạt) kiểm tra phòng trọ của NVH (48 tuổi, trú tại xã Trạm Hành), phát hiện H đang cất giấu 1 khẩu súng hơi, 2 súng ngắn rulo 6 ổ đạn, 1 bịch đạn chì, 31 viên đạn, 25 viên pháo bi, 6 quả pháo nổ, 1 hộp nghi chứa thuốc pháo cùng nhiều linh kiện súng và vật liệu chế tạo pháo nổ.

Công an đã thu giữ tang vật tại phòng trọ của NVH.

Tại cơ quan công an, H. khai do có sở thích săn bắn nên đã tự mua linh kiện, lắp ráp súng hơi và sử dụng súng rulo để bắn đạn thể thao.

Ngoài ra, H còn tìm mua hóa chất và phụ kiện qua mạng để chế tạo pháo nổ, dự định đốt trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.