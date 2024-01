Cảnh sát hình sự TP.HCM triệt phá đường dây pháo nổ quy mô 'khủng'

Tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm giữ vững ANTT, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị; quyết liệt, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.

Công an triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ do Cảnh cầm đầu. Ảnh: HT



Phòng CSHS tổ chức thành công chuyên án số 0124P đấu tranh, triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm dưới dạng pháo nổ, thu giữ hơn 1.015 kg pháo nổ.

Công an triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới về TP.HCM. Ảnh: HT



Qua đấu tranh, thu thập tài liệu, công an phát Nguyễn Phước Cảnh (24 tuổi, HKTT TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngụ ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) cầm đầu đường dây tiêu thụ pháo lớn trong dịp giáp Tết nên đã bố trí bắt giữ khi Cảnh mang gần 100kg pháo nổ đi tiêu thụ.

Số lượng pháo nổ trái phép mà Công an TP.HCM thu giữ từ đường dây do Cảnh cầm đầu. Ảnh: HT



Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng đấu tranh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, HKTT huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thường xuyên vận chuyển pháo nổ trái phép từ khu vực biên giới với Campuchia về TP.HCM.

Ngày 29-01, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, bắt giữ Tiến khi đang điều khiển xe tải BKS 29H-03161 vận chuyển 576 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 930 kg từ biên giới về TP.HCM để tiêu thụ.

