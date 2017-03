Phá nhanh vụ bắt cóc trẻ em tống tiền

Chiều 15-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hà Nội, xác nhận ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng (bốn tuổi) vào trưa 13-12 tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng PC45 và Công an huyện Thanh Trì cùng gia đình phối hợp tìm kiếm cháu bé.

Cơ quan công an đã tung nhiều trinh sát tinh nhuệ chia làm nhiều mũi truy tìm người phụ nữ bịt mặt, nghi can bắt cóc bé Hằng. Sau 30 giờ kể từ khi nhận được thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can gây ra vụ bắt cóc táo tợn trên. Khoảng 21 giờ ngày 14-12, lực lượng PC45, Công an TP Hà Nội đã bất ngờ ập vào bắt giữ Vũ Thị Thúy Liễu ở căn nhà 45, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) giải cứu cháu Hằng đưa về trụ sở công an an toàn.

Vũ Thị Thúy Liễu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV





Bé Hằng được gia đình đón về trong niềm vui vỡ òa. Ảnh: CTV

Tại cơ quan công an, Thúy Liễu (44 tuổi, ngụ Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) khai nhận do đang gặp khó khăn trong cuộc sống nên lên kế hoạch bắt cóc trẻ em để kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, sáng 13-12, Liễu tìm đến nhà một người thân hỏi mượn xe và nói rằng để chở hàng quần áo đi bán. Sau khi có được xe máy, Liễu chạy lòng vòng đến thôn Hữu Trung (Tả Thanh Oai, Thanh Trì) thì dừng lại khi thấy các em nhỏ đang chơi tại nhà văn hóa thôn. Liễu quan sát đám trẻ và nảy sinh ý định bắt cóc bé Hằng. Bằng chiêu trò rủ cháu Hằng đi ăn kem, Liễu nhanh chóng bế cháu lên xe và thoát khỏi địa bàn.

Liễu khai sau khi bắt được cháu bé đã đưa về nhà chị Đỗ Thị T. (29 tuổi), ngụ ở Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) nhờ trông giúp. Để thực hiện kế hoạch tiếp theo, Liễu bắt xe ôm quay trở lại Tả Thanh Oai nghe ngóng tình hình, tuy nhiên không xác định được địa điểm, nơi ở cụ thể của cháu bé. Sau đó Liễu trở lại nhà T. và đưa cháu về nhà riêng ở Hà Đông. Trong đêm ngày 14-12, chị T. bất ngờ thấy một mẩu giấy trên bàn học với nội dung: “Ông bà muốn biết tin của con gái thì hãy gọi vào số máy 01683422195. Ông bà không được nói cho ai biết nếu không hậu quả sẽ khôn lường”. Chị T. đã báo ngay cho công an. Khi Liễu đang chuẩn bị lên kế hoạch tống tiền gia đình chị Phạm Thị Duyên (mẹ của cháu Hằng) với số tiền 30 triệu đồng thì bị công an ập tới bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án. Rạng sáng (15-12) cháu Hằng đã được đưa về nhà trong niềm vui vỡ òa của gia đình.