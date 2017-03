Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các đơn vị phá án

Nghi phạm vụ thảm sát vừa bị bắt, Vi Văn Hai.

Chiều ngày 22-7, một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An, Tổ công tác của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Tam Hợp (huyện Tương Dương) đã khẩn trương điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Trong văn bản nói trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.