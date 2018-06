Quận 12: 1 phụ nữ trọng thương dưới bánh xe đầu kéo

Chiều 9-6, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận 12 đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một phụ nữ trẻ bị thương rất nặng.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo những người chứng kiến, khoảng 16 giờ 30, xe máy 75E1-050.45 do một phụ nữ tên Hà lái ngược chiều ngược chiều trên vỉa hè theo hướng từ cầu Bình Phước về giao lộ chùa Khánh An thuộc địa bàn phường An Phú Đông, quận 12.



Khi di chuyển tới trước cổng Công ty Hùng Long, số 2697 phường An Phú Đông, xe chị này va chạm với ô tô đầu kéo 51C-535.13 đang chạy từ công ty ra ngoài quốc lộ.





Sự việc khiến phần đầu chiếc 75E1-050.45 bị xe đầu kéo đè lên. Chân chị Hà thì bị cán nát.



Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hào dừng xe đầu kéo, đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát khu vực đã có mặt xử lý vụ việc. Đến 17 giờ 30, hiện trường vẫn chưa được giải quyết, giao thông qua khu vực này vẫn ùn tắc.