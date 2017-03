'Quỹ doanh nhân với ANTT': Rộng mở đường hoàn lương

Bốn tháng đầu năm, Công an Đồng Nai cho biết vi phạm pháp luật về trật tự xảy ra 586 vụ, giảm 78 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Điều tra làm rõ 441 vụ, đạt tỉ lệ hơn 75%. Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 498 vụ, làm chết 17 người, bị thương 111 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 20 tỉ đồng. Đã điều tra làm rõ 350 vụ, bắt xử lý 456 đối tượng, tài sản thu hồi trả chủ sở hữu trị giá khoảng 2,9 tỉ đồng.

Tội phạm cờ bạc và mại dâm phát hiện, triệt phá 82 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố điều tra 65 vụ. Phát hiện, triệt phá sáu vụ chứa mại dâm và môi giới mại dâm, khởi tố sáu vụ với chín bị can, xử lý hành chính 31 đối tượng.