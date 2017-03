Sự thật vụ dân đập phá xe hơi 'bắt cóc trẻ em' gây xôn xao

Một số người cũng đăng tải, chia sẻ video này lên cộng đồng mạng Facebook gây xôn xao.

Video dài hơn ba phút quay cảnh rất đông người dân và cả trẻ em ra bao vây, hô hào đập phá chiếc xe Toyota Fortuner (mang biển số 29 đăng ký ở Hà Nội).

Trên video cũng quay cảnh rất đông cảnh sát nỗ lực giải thích và can ngăn nhưng người dân vẫn ùa vào đập phá chiếc xe. Có người còn hô "đập đi, đập đi" rồi tiếng chày đập phá xe "bôm bốp" vang ra. Chiếc xe bị đập vỡ kính trước, móp méo vỏ và rụng phần nhựa, đèn phía trước.



Chiếc xe hơi bị xịt lốp, đập vỡ kính, hỏng phần nhựa phía trước, móp vỏ xe.

Theo Công an phường Thu Thủy và Công an thị xã Cửa Lò, đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em mà một số người dân hiểu nhầm nên đã "tự xử" đập phá xe, hủy hoại tài sản.



Sự thật là sáng 24-8, chị VTH (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng bốn người đàn ông đi xe ô tô Toyota Fortuner từ Hà Nội vào nhà anh NVV (ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò) thăm con trai hai tuổi.

Vào đến nhà, chị H. có gặp con trai và bà nội của cháu. Sau đó, chị H. bế con ra ngồi lên xe ô tô cùng bốn người trên trên. Khi chiếc xe vừa lăn bánh theo hướng về Hà Nội thì có người hô "bắt cóc".

Người dân nghe tri hô liền chạy ra đường và chiếc xe tiếp tục lăn bánh thì dân dùng xe máy chặn xe lại. Lúc này, người dân yêu cầu đưa đứa bé ra thì chị H. ngồi ôm bé cùng bốn người cố thủ trong xe và có lời thách thức.

Người dân đã xịt lốp xe ô tô rồi hô hào đập phá xe và báo công an.

Nguồn video: YouTube

Ngay sau đó, lực lượng Công an thị xã Cửa Lò đã có mặt tại hiện trường, can ngăn người dân và ổn định trật tự, lập biên bản sự việc. Tại hiện trường công an cũng thu giữ hai chiếc gậy dài khoảng 1 m.

Theo gia đình anh V., anh V. và chị H. từng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, từng sinh sống với nhau và sinh con rồi gửi con về bà nội chăm nuôi.

Thời gian qua, anh V. và chị H. chưa đăng ký kết hôn, chưa làm đám cưới. Vừa qua, anh V. do trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp nên bị phía Hàn Quốc trục xuất về nước. Sau đó, chị H. cũng trở về nước và hai người không đi đến kết hôn. Hiện chị H. muốn đưa con về Hà Nội nuôi nhưng anh V. và gia đình không chịu.

Công an thị xã Cửa Lò cho biết vụ đập phá hỏng xe ô tô đang được điều tra làm rõ.