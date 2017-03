Tái diễn băng nhóm cướp bằng mũ bảo hiểm

Đó là Nguyễn Quyền Linh, Nguyễn Quốc Tùng, Dư Quý An, Nguyễn Thanh Tùng và Phùng Văn Nhị. Liên quan đến băng nhóm này, Công an quận 12 tiếp tục truy xét Trương Hoài Bảo và Trung (chưa rõ lai lịch).

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-12, Linh, Tùng, Bảo và Trung điều khiển xe máy chở nhau đi cướp tài sản. Khoảng 22 giờ 30 đêm cùng ngày, khi đến khu vực hầm chui cầu Bến Cát thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 thì cả bốn phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Air Blade đi một mình. Lập tức các đối tượng đã áp sát chặn xe, đồng thời lấy mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người phụ nữ để cướp xe.

Cùng thời điểm này, tổ công tác Công an quận 12 đang tuần tra đã phát hiện, tổ chức truy đuổi băng cướp. Khi thấy lực lượng công an, bốn đối tượng đã tăng ga bỏ chạy theo nhiều hướng, tuy nhiên Công an quận 12 đã đuổi kịp và khống chế bắt giữ được Linh và Tùng. Riêng Bảo và Trung kịp thời tẩu thoát.

Theo Linh và Tùng khai nhận, từ đầu tháng 12 đến nay cả hai đã cùng An, Thanh Tùng và Nhị thực hiện trót lọt ba vụ cướp tài sản khác. Từ những khai báo này, Công an quận 12 tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt giữ thêm An, Thanh Tùng và Nhị. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm hai xe máy, một máy tính bảng, ĐTDĐ cùng một số giấy tờ… Hiện Công an quận 12 đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan đến băng cướp này.

H.TUYẾT