Tai nạn liên hoàn, xe tải lật ngang, xe con bẹp dúm

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay (26-10) tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội).

Vào thời gian trên, chiếc xe bốn chỗ biển số 30E-337.xx do tài xế Nguyễn Minh Thắng (36 tuổi, trú Hà Nội), cùng xe bán tải biển số 29C-639.xx do tài xế Nguyễn Anh Hiện (30 tuổi, trú Hà Nội) và xe tải biển sô 30H-17.xx do tài xế Ngô Văn Chính (32 tuổi, trú Bắc Ninh) cùng di chuyển lên cầu Vĩnh Tuy thì bất ngờ va chạm với nhau.



Vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy khiến chiếc xe tải bị lật ngang.

Hậu quả vụ va chạm đã khiến cả ba chiếc xe bị hư hỏng nặng, đặc biệt chiếc xe tải bị lật ngang trên cầu theo hướng đi về trung tâm TP Hà Nội và chảy nhiều xăng ra đường. Trong khi đó, chiếc xe bán tải bị vỡ lốp trước và sau, nằm chắn giữa hai làn đường.



Chiếc xe bốn chỗ cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn chiếm 2/3 mặt cầu, gây tắc đường nghiêm trọng theo cả hai hướng phương tiện di chuyển.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Long Biên đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Trong một diễn biến khác, vào 11 giờ 15 trưa cùng ngày, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại tuyến đường trên cao vành đai III (Hà Nội).



Vụ tai nạn liên hoàn trên đường vành đai III khiến một chiếc xe con bẹp dúm.

Vào thời điểm trên, xe ô tô bốn chỗ biển sô 18A-008.xx đang di chuyển ở đường trên cao theo hướng Linh Đàm - Phạm Hùng thì bất ngờ giảm tốc độ. Do không xử lý kịp, xe tải biển số 19C-010.xx đi phía sau đã lao thẳng vào đuôi xe bốn chỗ. Chưa dừng lại, một loạt xe đi phía sau cũng lần lượt đâm vào đuôi nhau.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bốn xe ô tô bị hư hỏng nặng. Trong đó, một xe bốn chỗ bị kẹp giữa hai xe tải dẫn đến biến dạng.

Vụ va chạm cũng khiến tuyến đường bị ùn tắc hàng chục kilômét. Thông tin ban đầu, chưa có thiệt hại về người.