Tài xế xe tải bị đuổi đánh sau khi cán chết người

Thông tin ban đầu, 19 giờ 30 ngày 21-4, tài xế Nguyễn Văn Khoa (30 tuổi, quê Bến Tre) chạy ô tô tải loại tám tấn trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Bình Phước đi ngã tư An Sương (quận 12, TP HCM).

Đến đoạn giao nhau với đường Nguyễn Văn Quá (phường Tân Thới Hiệp, quận 12), khi đèn chuẩn bị chuyển sang đỏ thì xe mất thắng, lao vào dòng xe máy đang qua đường khiến hai xe máy bị tông trúng.



Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A tối 21-4 khiến một người tử vong

Một chiếc xe máy và ông Nguyễn Văn Hoàng 42 tuổi quê Đồng Nai bị cuốn vào gầm xe tải. Do bị chấn thương nặng nên ông Hoàng tử vong tại chỗ.



Chiếc xe máy bị kéo lê nhiều mét, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận văng tung tóe

Chứng kiến sự việc trên, một số người dân bức xúc đã lao vào đuổi đánh tài xế. "Khi đó có đến 4-5 người dân lao vào đánh tài xế, rất may có mấy bảo vệ dân phố can ngăn" - một nhân chứng thuật lại. Trong khi đó tài xế Khoa phân trần do xe mất thắng nên đã dẫn đến vụ tai nạn trên.





Đến gần 22 giờ cùng ngày, hiện trường cơ bản đã được giải quyết

Lực lượng chức năng quận 12 đã đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Đến gần 22 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.