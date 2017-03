Tàng trữ súng còn bán thuốc kích dục

Qua đó, Công an TP Thanh Hóa thu giữ 14 khẩu súng bắn đạn bi, chín bình xịt hơi cay, 13 dùi cui điện, chín lọ thuốc kích dục Midazolam do Trung Quốc sản xuất. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã mua toàn bộ số hàng trên tại cửa khẩu Lào Cai và mang vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, đây là những loại vũ khí nguy hiểm có thể gây chết người.

ĐẶNG TRUNG