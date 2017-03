Thêm một đối tượng cầm đầu trang mạng đánh bạc triệu đô sa lưới

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Hữu Lợi (50 tuổi ) trú 481 Lê Duẩn, TP Huế - là một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc triệu đô qua mạng. Lợi bị bắt giữ khi đang trốn truy nã tại xã An Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó vào ngày 4-7-2014, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên đến 37,7 triệu USD do đối tượng Võ Văn Nhân (31 tuổi ), trú 319/2 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế cầm đầu. Cơ quan điều tra đã bắt giữ và khởi tố 17 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc này.

Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện Phạm Hữu Lợi là người cầm đầu thứ hai trong đường dây đánh bạc này.

Ngày 21-1-2015, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố bị can đối với Lợi nhưng đối tượng bỏ trốn nên đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Qua điều tra, tổ công tác của Phòng biết Lợi đã trốn vào Đồng Tháp ẩn náu nên đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lợi tại xã An Chánh, huyện Châu Thành.

Tại đây, lực lượng Công an còn thu giữ của Lợi một cuốn sổ ghi nợ; một máy tính xách tay; 8 sim điện thoại đang hoạt động.