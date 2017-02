Thông tin mới vụ giết chồng của người tình chôn xác

Sáng nay, 17-2, tại tổ 18, đường Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) - nơi gia đình nạn nhân Vũ Di Hành sinh sống, chìm trong không khí tang tóc, xót thương. Họ tiếc thương cho Hành, nạn nhân xấu số trong vụ án giết người chôn xác rúng động ở địa phương này.



Công an đưa nghi can đến hiện trường chôn xác nạn nhân. Ảnh: DT

Vũ Di Hành được hàng xóm nhận xét hiền lành, tu chí làm ăn. “Anh chồng xấu số ấy sáng nào cũng đi chợ giúp vợ. Từ khi chuyển về đây sinh sống chưa hề nghe to tiếng cãi vã. Có lẽ do chiều vợ quá nên sinh hư, mới xảy ra cơ sự như vậy” - một người hàng xóm chia sẻ.

Bạn bè hàng xóm của nạn nhân Hành hết sức bàng hoàng khi nghe hung tin. Gia đình nạn nhân cũng cho biết, ngày tìm ra xác nạn nhân cận kề ngày người em gái của Hành chuẩn bị lên xe hoa.

Chú họ của nạn nhân đau xót: “Cả nhà đang hết sức rối bời, phần lo tang lễ cho cháu trai xấu số, phần lo chuẩn bị đám cưới cho cháu gái vào ngày mai”.

Nhiều người hàng xóm cho hay, họ đã sinh nghi với thái độ dửng dưng, hết sức bình tĩnh của Trần Thị Tuyết Hương về người chồng mất tích. Sau khi đăng tin tìm chồng mất tích chưa đầy 10 ngày, Hương đã đến cửa hàng điện cơ nơi anh Hành đang làm, yêu cầu người nhà bên chồng bán một số vật dụng cơ điện mà anh đang bày bán, sửa chữa ở đây…

Hung thủ Nguyễn Thành Đức li dị cách đây không lâu, chuẩn bị thi hành bản án 6 tháng tù về tội trộm cắp.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 15-2, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), nghi can chính trong vụ giết người, chôn xác phi tang tại địa phương này. Nạn nhân là anh Vũ Di Hành (29 tuổi), Đức và Hành là bạn thân nhưng Đức lại quan hệ bất chính với vợ của Hành là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi).

Theo công an, Khi hung thủ sát hại chồng mình, Hương biết và đã cùng người tình mang xác đi chôn rồi đăng tin tìm chồng mất tích...