Thu nhiều súng, dao lê của các băng nhóm ở Biên Hòa

Theo cơ quan công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đêm ngày 12-7, tại khu vực ngã tư Tân Phong xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe máy của anh Mai Hoàng Anh (ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Trọng Quyết (32 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa – là nhân viên bảo vệ Ngân hàng).



Do đã nhậu say nên Quyết và bạn là Đỗ Công Thành (ngụ TP Biên Hòa) đã hành hung anh Hoàng Anh. Sau đó, Quyết về lấy súng bắn đạn cao su được ngân hàng cấp làm nhiệm vụ để giải quyết mâu thuẫn, nhưng đã được lực lượng Cảnh sát 113 và Công an thành phố Biên Hòa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thu giữ khẩu súng.



Khẩu súng của nhân viên bảo vệ Ngân hàng dùng để "xử" nhau.

Một vụ khác, hôm 5-5, anh Trần Văn Lực (26 tuổi) thuê trọ xã Hóa An (TP Biên Hòa) đi ăn tối về phát hiện Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) và 3 người khác đang sử dụng ma túy đá trong phòng trọ của mình nên đuổi đi. Đáp lại, Phong cùng đồng bọn sau đó truy đuổi, nã súng bắn đạn bi vào anh Lực cùng bạn.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, Công an TP Biên Hòa đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát.

Qua một tháng ra quân cao điểm trấn áp các loại tội phạm, lực lượng tuần tra kiểm soát của Công an xử lý một đối tượng tàng trữ dao lê, mã tấu gây rối trật tự công cộng; ngăn chặn 2 vụ có hành vi đánh nhau; đồng thời, qua công tác kiểm tra hành chính, đã tiến hành thu gom 3 súng tự chế, 5 tuýp sắt, 6 viên đạn, 09 dao tự chế và 33 dao lê, mã tấu các loại.