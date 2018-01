Thua bài, thanh niên mua xăng về đốt chung cư

Chiều 2-1, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên say rượu dọa đốt nhà chung cư.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối 1-1, một nam thanh niên có biểu hiện say rượu đã mua xăng tưới vào góc nhà ở khu chung cư Tân Thái 7 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và đốt.



Nam thanh niên được áp tải về trụ sở công an. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay khi phát hiện thanh niên có biểu hiện bất thường, người dân trong khu chung cư đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng để điều động hai xe cứu hỏa, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến để khống chế và áp giải thanh niên này về trụ sở công an để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi và quay clip của vụ việc.



Ngay trong đêm, clip vụ việc đã được đăng tải lên mạng xã hội với nội dung nam thanh niên này bị ngáo đá. Tuy nhiên, đại diện Công an quận Sơn Trà khẳng định đây không phải ngáo đá, do người này say rượu và cho rằng mình đánh bài thua quá nên đốt góc nhà mình cho hên.

Rất may, đám cháy chỉ ở một góc nhà nên được dập tắt liền ngay sau đó, không gây thiệt hại gì.