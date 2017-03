Tìm thấy thi thể cô gái 21 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm

Chị Thái Thị Mai lúc còn sinh viên.

Sáng 22-8, Công an xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, thi thể phát hiện gần dốc Truông Muông (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) được xác định là chị Thái Thị Mai (21 tuổi, ở xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện miền núi Hương Sơn) bị mất tích “bí ẩn” từ đêm 3-8.

Như PLO đã đưa tin, Mai vừa tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán ở Bình Dương về thăm nhà và chờ việc. Lúc 19 giờ 30 phút đêm 3-8, khi cả nhà vừa ăn tối xong đang ngồi xem tivi thì chuông điện thoại của Mai đổ chuông. Mai cầm điện thoại đi ra đầu ngõ nhà để nghe. Sau cú điện thoại đó, gia đình không thấy Mai trở về nhà và điện thoại của Mai cũng không liên lạc được. Người dân cũng nhặt được một chiếc áo lạ vứt trên con đường trước nhà ông Chỉnh.

Thấy con mình bị mất tích quá bí ẩn và nghi ngờ Mai bị bắt cóc, ông Chỉnh nhờ hàng xóm, anh em tìm kiếm và trình báo công an. Từ đêm 3-8, gia đình và công an tổ chức đi tìm kiếm Mai nhưng đều không có manh mối.

Đến chiều tối 21-8, ông Hồ Văn Thìn (ở thôn Nam Sơn, xã Trung Lễ) trên đường đi làm về qua dốc Trung Muông thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ chết trong tư thế nằm ngửa, đang phân hủy. Ông Thìn cùng người dân trình báo công an.

Ngay sau đó, Cơ quan công an huyện Hương Sơn phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vợ chồng ông Thái Văn Chỉnh và bà Thái Thị Hà (mẹ chị Mai) đến hiện trường cách nhà hơn 1km, nhận ra đó là thi thể của con gái mình. Ông Chỉnh, bà Hà đau đớn, khóc thương con, rồi ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu.

Gia đình đã xin nhận, đưa thi thể chị Mai về nhà làm lễ an táng theo phong tục địa phương. Do thi thể đang phân hủy nên cơ quan công an cũng lấy mẫu để giám định ADN phục vụ điều tra.

Bước đầu, qua khám nghiệm cơ quan công an kết luận chị Mai bị sát hại gần dốc Truông Muôn.