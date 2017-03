Tìm thấy xác người bị trói trong bao tải trôi sông

Nạn nhân được xác định có độ tuổi khoảng 15-20 tuổi, mới đây được người dân ở khu vực cầu Cảng (thuộc phường Tân Thuận Đông, quận 7) phát hiện. Cụ thể, người dân thấy một bao tải bên trong có một thi thể bị trói chặt hai chân nên trình báo công an.





Chiếc áo có thêu phù hiệu mà nạn nhân mặc. Ảnh: HT

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy nạn nhân mặc áo màu trắng có thêu phù hiệu “Trường THPT Ngô Gia Tự”. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân còn đeo một sợi dây chuyền màu đen có mặt hình ông Phật. Sau đó cơ quan điều tra xác minh tại Trường Ngô Gia Tự thì ban giám hiệu của trường cho biết không có học sinh nào đang theo học mất tích hay bỏ học giữa chừng. Do đó cơ quan công an ra thông báo truy tìm, đề nghị ai là thân nhân hoặc biết tung tích, lai lịch của nạn nhân thì liên hệ Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM theo số điện thoại (08) 38387414.

H.TUYẾT