Tóm gọn tên cướp giật mê game bắn cá

Sáng 10-7, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Cải (26 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra do liên quan đến vụ cướp giật tài sản đêm 8-6.



Nghi phạm Cải (ảnh VĂN VŨ)

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 24 giờ ngày 8-6, Cải chạy xe máy đến đoạn đường Nguyễn Trung Trực thuộc khu phố 2 thì phát hiện chị T.N.Y đi xe máy một mình, có mang chiếc túi xách.

Cải bám theo đến đoạn vắng đã ra tay giật chiếc túi xách làm nạn nhân té xuống đường bị thương nhẹ, Cải nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi lục soát túi xách vừa cướp được lấy ra 1 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng 18K, 1 điện thoại di động iPhone 6plus, 1,1 triệu đồng và 16 USD, Cải vứt bỏ chiếc túi xách ven đường.

Chiều hôm sau, Cải mang số tài sản vừa cướp giật được đem bán cho một tiệm vàng ở thị trấn Dương Đông rồi lấy tiền nướng hết vào game bắn cá.

Công an huyện Phú Quốc sau 3 ngày truy xét đã bắt giữ Cải.