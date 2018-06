Tông xe liên hoàn ở Tiền Giang, quốc lộ 1A tắc 5km

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, khoảng 3 giờ 50 sáng 4-6, xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Tính (29 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, Bến Tre) điều khiển kéo theo rơmooc chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ TP.HCM – về miền Tây.

Khi đi đến điểm mở dải phân cách, đoạn qua địa bàn xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì xe này bất ngờ mất kiểm soát, leo lên dải phân cách và lao sang phần đường ngược.



Hiện trường vụ tai nạn

Cú lao bất ngờ khiến xe khách giường nằm do tài xế Dương Nguyễn Sỹ Hùng (51 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) cầm lái do không kịp tránh đã bị tông trúng vào hông.



Ô tô đầu kéo sau đó tiếp tục va chạm mạnh vào hông xe tải do tài xế Nguyễn Văn Cang (48 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) đậu ngủ ven đường. Bị tác động, chiếc xe tải chồm lên ủi vào trụ điện trung thế làm đứt dây. Hiện trường cũng ghi nhận thùng container bị rơi, nằm chắn ngang quốc lộ.





May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hành khách trên xe giường nằm một phen hốt hoảng.

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương, Phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội CSGT công an huyện Châu Thành để điều tiết giao thông, tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn..





Do các xe nằm chắn hết một chiều đường nên phương tiện bị ùn ứ hai hướng trên quốc lộ khoảng 5km. Đến gần 7 giờ sáng cùng ngày xe cẩu mới giải tỏa được hiện trường, nhưng do phương tiện quá đông nên giao người đi qua khu vực này vẫn rất khó nhọc. Nhiều công nhân lo sợ trễ giờ đi làm nên khiêng xe qua dải phân cách để tiếp tục lưu thông.