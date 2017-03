TP.HCM: Bắt khẩn cấp nghi can lấy trộm thiết bị chứa phóng xạ

Trước đó vào tối 18/9, Cơ quan Công an đã cùng các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi chiếc máy ảnh có chứa phóng xạ tại phòng trọ của Lưu và đã đưa Lưu về cơ quan công an làm việc.



Ban đầu, Lưu quanh co chối tội, khai rằng chiếc máy trên do một người bạn tên N. mang đến gửi nên không để ý và không biết là loại máy gì.



Qua đấu tranh, đến sáng 20/9, Lưu khai nhận đã lấy trộm chiếc máy có nguồn phóng xạ kín Ir-192 (Iridium-192).



Theo Cơ quan điều tra, Lưu không có nghề nghiệp, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng này đi lảng vảng qua nhiều con hẻm tìm nhà nào có sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản.



Khi đi qua nhà số 521/67/60A đường Nguyễn Đình Khơi (phường 4, quận Tân Bình), Lưu đã đột nhập vào trong nhà để tìm tài sản có giá trị lấy trộm.



Khi đó Lưu chỉ tìm được chiếc máy chụp có nguồn phóng xạ kín Ir-192 và đã lấy trộm chiếc máy này dù không biết đó là máy gì.



Sau khi lấy trộm, Lưu mang về phòng trọ tại 111/15 Vườn Lài (quận Tân Phú) cất giữ.



Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.