TP.HCM: Đặc nhiệm tập kích triệt kho súng, kiếm...khủng

Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết Đội 3 phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi vừa kịp thời phát hiện, thu giữ hàng ngàn súng điện, roi điện, lưỡi lê, đao kiếm, mã tấu… do hai vợ chồng Vũ Thị Diệp và Phạm Thành Long cầm đầu.

Kho vũ khí nóng được phát hiện tại ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.



Đặc nhiệm tập kích trong đêm triệt kho súng, kiếm... khủng ở Củ Chi

Đường giây mua bán hàng nóng của cặp vợ chồng này chính thức được triệt phá sau gần 7 tháng trinh sát đặc nhiệm ròng rã đeo bám.

Thông tin ban đầu, sau khi nhập hàng về, Diệp, Long cùng đồng phạm rao bán trên mạng xã hội cho những khách hàng có nhu cầu.

“Lần theo những manh mối trên mạng xã hội, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đặc nhiệm lên kế hoạch, thiết lập mạng lưới cộng tác viên bí mật theo dõi sát sao. Chuyên án xác lập. Tết đến nơi rồi, rất nguy hiểm, phải khẩn cấp triệt phá đường dây này trước khi số lượng hung khí trên tuồn ra thị trường” - Trung tá Mai Thống Nhất khẳng định.

Trinh sát kể chuyện, băng nhóm này sẵn sàng giao hàng bất cứ vào thời điểm nào trong ngày, hàng nào cũng có. Tuy nhiên, mọi giao dịch đều thực hiện qua mạng xã hội, chuyển khoản xong sẽ nhận được hàng, mỗi lần giao dịch là một số tài khoản khác nhau. Và mỗi lần giao chỉ giao số lượng nhỏ, thuê người giao hàng, cặp vợ chồng này không bao giờ lộ mặt. Việc truy tìm điểm tập kết kho hàng là cả hành trình gian nan.

Để theo dõi mọi biến động của băng nhóm này, trinh sát phải nhiều đêm thức trắng, mật phục theo dõi. Diệp và Long rất cảnh giác, phải test thử “để chắc chắn không phải công an trà trộn” mới giao hàng, thậm chí không ít lần đã giao hàng trinh sát vẫn phát hiện “bị bám đuôi”.

“Cặp vợ chồng này liên tục chuyển địa điểm. Củ Chi là điểm tập kết thứ 3 sau Thủ Đức, Gò Vấp. Truy được kho hàng ở đâu đã khó, xác định kho hàng có hàng hay không và có số lượng bao nhiêu để cất lưới lại càng khó hơn. Chỉ cần bắt hụt một lần chắc chắn sẽ đứt dây động rừng”, Trung tá Mai Thống Nhất, thủ lĩnh đặc nhiệm cho biết.

Tối 5-1, nhận định thời cơ đã chín muồi, Đội 3 phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi và Công an xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) tập kích kiểm tra ngôi nhà của Vũ Thị Diệp và Phạm Thành Long. Cuộc vây ráp bất ngờ khiến hai vợ chồng và dàn chân rết không kịp trở tay, toàn bộ tang vật hung khí bị tóm gọn.

Tang vật thu giữ gồm 2.547 cây đao, kiếm, dao, lưỡi lê, mã tấu các loại, 93 súng bắn đạn bi, hơn 700 súng điện, roi điện và hàng trăm bình xịt hơi cay, đạn súng bắn điện…

Dưới đây là một số hình ảnh:



Kho hàng khủng với đầy đủ: đao, kiếm, dao, mã tấu...



Một góc nhỏ trong kho hàng

Một số hình ảnh tang vật