Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn gần 800 tỉ đồng

Ngày 10-8, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với quy mô cực “khủng”.

Theo đó, qua điều tra theo dõi, lực lượng trinh sát xác định nghi can Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm các nghi can có quan hệ gia đình, người quen để mua, bán hóa đơn GTGT.



Các đối tượng Oanh, Hằng, Tuấn (từ trái qua) tại cơ quan công an.

Thủ đoạn của các nghi can là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, kể cả công ty được thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề lĩnh vực như xây dựng cơ bản, du lịch, dịch vụ... để xuất, bán hóa đơn GTGT.

Hằng là nghi can trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các nghi can khác với giá 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp. Khi sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp này không hề có bất kỳ một hoạt động, sản xuất, kinh doanh gì.

Sau đó, Hoàng Lệ Hằng cùng các nghi can liên quan tổ chức giao dịch, thỏa thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hóa đơn, giá từ (200.000-300.000 đồng/hóa đơn với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng) hoặc qua môi giới, sau đó chỉ đạo các nghi can trong nhóm viết, xuất hóa đơn, giao nhận hóa đơn và giao dịch chuyển khoản.

Ngày 30-7, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án quyết định tổ chức triệt phá đường dây này. Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hóa đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...



Hàng chục bộ dấu của các công ty mà Hằng mua lại.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 6-2014 đến nay, nhóm nghi can này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỉ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế trên 78 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước (số liệu chưa điều tra mở rộng).

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp các nghi can Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh (60 tuổi, trú tại Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) nghi can cầm đầu nhóm kế toán làm cho Hằng và Nguyễn An Tuấn (48 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) là nghi can cầm đầu nhóm vận chuyển hóa đơn.

Ngày 8-8, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố ba bị can trên để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.