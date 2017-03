Trộm hụt xe nhưng vẫn bị bắt

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Đoàn Văn Trường (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can Trường bị bắt giữ. Ảnh: VH

Theo công an, tối 13-3, Trường cùng một người khác lẻn vào khu nhà trọ thuộc khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) để trộm xe máy. Tuy nhiên khi chưa trộm được xe, Trường bị người dân phát hiện nên đã bỏ chạy thoát thân.



Qua điều tra, công an bắt giữ Trường khi nghi can này đang lẩn trốn tại phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An). Tại cơ quan công an, Trường khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện sáu vụ trộm xe máy trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An.

Trường có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.