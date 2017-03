Trốn truy nã, lên rừng lập lán bán ma túy

Theo hồ sơ, Vọng là đối tượng nghiện ma túy, đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Vọng từng là "mắt xích" quan trọng trong đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam do "nữ trùm" Lô Thị Thập (28 tuổi, trú xã Lượng Minh) cầm đầu.



Ngày 24-1, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây ma túy trên, nhưng Thập và Vọng kịp bỏ trốn lên rừng, gần biên giới Nghệ An-Lào. Thập dựng lán ở rừng cạnh khu vực Dốc Mới rồi móc nối với một người đàn ông người Lào, tiếp tục buôn ma túy.

Tháng 5-2015, Công an Nghệ An phá chuyên án 315P, đã mai phục, chờ thời cơ Thập rời khu lán về thăm nhà để bắt giữ. Tuy nhiên, Vọng vẫn tiếp tục trốn, nên ngày 19-8-2015, Phòng PC47, Công an Nghệ An ra quyết định truy nã Vọng về tội mua bán trái phép chất ma túy.



"Trùm" ma túy Lô Thị Thập (giữa) ngồi cười tại phiên tòa sơ thẩm.

Vong tiếp tục trốn ở khu rừng biên giới rồi lập lán buôn bán heroin. Để "phòng thân" và chống trả lực lượng chức năng, Vọng đã mua sắm hàng "nóng" và luôn mang bên người.

Trước tình hình trên, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án 181N do Thượng tá Nguyễn Đình Anh - Trưởng Phòng PC47, làm trưởng ban cùng với nhiều cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm tham gia, để truy bắt bằng được Vọng. Một hôm, khi đang trên đường ra thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) thì Vọng bị các chiến sĩ cảnh sát bắt gọn.



Đối với đường dây ma túy do Thập cầm đầu, ngày 27-10-2015, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Thập bốn năm tù. Các "đệ tử" của Thập là Lương Thị Duyên và La Thị Hồng bị tuyên phạt mỗi bị cáo sáu năm sáu tháng tù, Nguyễn Công Sỹ hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.