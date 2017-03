Trung sĩ công an chết trong tư thế treo cổ tại trại tạm giam

(PLO)- Trưa 4-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết tại Trại Tạm giam Công An tỉnh (Mỹ Phú, Thủ Thừa) vừa xảy ra vụ một trung sĩ công an được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.