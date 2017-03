Bắt được kẻ giết người bỏ trốn sau 21 năm

Lúc 13h30 ngày 24/4, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm truy nã (PC52) Công an TP Cần Thơ đã bắt được Nguyễn Tấn Tài (38 tuổi, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tại ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, sau 21 năm lẩn trốn về hành vi “Giết người và Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 13h ngày 11/2/1992, tại Kênh 11, ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ), Tài chơi đánh bài cào 3 lá với 17 người, trong đó có Phạm Văn Đầy và Nguyễn Văn Hoàng (cùng ngụ ở địa phương). Lúc đó, do thắng 2 lần nên anh Đầy làm “nhà cái” chia bài. Lần này Tài đặt tiền cược và đã thắng. Tuy nhiên, anh Đầy lại chung thiếu tiền cho Tài nên 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc Tài và anh Đầy cãi nhau, anh Hoàng chen ngang: “Mày không chung tiền cho nó, coi nó làm gì được mày”. Nghe anh Hoàng nói vậy, Tài bỏ về ghe của mình đậu cách nơi đánh bài khoảng 700 mét lấy con dao bấm rồi quay trở lại sòng bài. Lợi dụng lúc anh Hoàng không để ý, Tài lấy dao đâm thẳng vào cổ, khiến anh Hoàng chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tài bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương đuổi theo bắt được giao cho cơ quan Công an. Trong lúc bị tạm giữ, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Tài bỏ trốn khỏi nới giam giữ… Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội Truy bắt đối tượng truy nã về hình sự (người trực tiếp bắt Tài) cho biết: “Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Tài phiêu bạt khắp nơi, khiến tung tích về y càng trở nên mù mịt. Tài cũng không liên hệ gì với gia đình, ngay cả khi bố chết Tài cũng không hay. Để tạo vỏ bọc cho mình, Tài đã đổi họ thành Trần Tấn Tài và Ngô Tấn Tài. Tuy nhiên, cho dù y có thay tên đổi họ, hay thay hình đổi dạng cũng không thể thoát khỏi sự phán xử của pháp luật. Mới đây, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về một đối tượng chuyên “ăn xin” ở chợ Xẻo Vông có nhiều biểu hiện nghi vấn, chúng tôi liền có mặt để tìm hiểu. Qua xác minh, kẻ “ăn xin” đó chính là Nguyễn Tấn Tài, kẻ giết người rồi bỏ trốn 21 năm mà chúng tôi đang truy tìm…”.



Theo Văn Đức (CAND)