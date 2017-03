Truy xét kẻ cuồng yêu giết người

Công an quận 6 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương truy xét một thanh niên tên Hiền (hiện chưa rõ lai lịch) là nghi can gây án giết người.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là chị TTH (tạm trú quận 6). Một số người dân trong hẻm kể, khoảng 22 giờ 30 đêm 26-8, chị H. được anh M. (chồng chưa cưới) chở bằng xe máy về nhà tại hẻm 231 đường Bình Tiên. Lúc này Hiền chờ sẵn, xông đến cự cãi rồi rút dao dọa chém chị H. Bị tấn công bất ngờ, anh M. chạy vào nhà tìm hung khí để chống trả và kêu cứu. Tuy nhiên, khi anh và người dân có mặt tại hiện trường thì chị H. đã nằm gục tại chỗ, còn Hiền tẩu thoát. Chị H. được đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy TP.HCM nhưng đã tử vong bởi hơn chục vết đâm khắp cơ thể. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Tại đây, công an đã thu giữ ba con dao gồm hai dao Thái Lan và một dao phay bản lớn.

Lực lượng công an phong tỏa hẻm 231, khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo gia đình nạn nhân, chị H. với anh M. đã đính hôn và hai người chung sống. Trước đó, chị H. làm nhân viên tại một nhà hàng ở quận 5 chung với Hiền. Nhiều đồng nghiệp biết Hiền yêu đơn phương chị H., nhiều lần Hiền ngỏ lời nhưng chị không chấp nhận và cho biết đã đính hôn. Khi không còn làm chung nhà hàng thì Hiền thường xuyên tìm đến hẻm 231 chờ chị H. đi làm về để nói chuyện. Có thể vì tình yêu không được đáp trả mà Hiền đã mù quáng gây nên cái chết oan uổng cho chị H.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy xét hung thủ gây án.

H.TUYẾT