Tướng công an được 'trùm' cờ bạc biếu rượu Maccalan

Như đã đưa tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất và chuyển kết luận điều tra vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 92 bị can với 7 tội danh khác nhau.



Trong số này, có hai cựu tướng công an được xác định có vai trò bao che cho đường dây, cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đó là ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục C50, Bộ Công an).



Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Phan Văn Vĩnh nhiều tỉ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Dương đã có nhiều lời khai cho thấy từng cho hai cựu tướng công an rất nhiều tiền và hiện vật.

Theo đó, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai nhận từng cho Cục C50 số tiền 850 triệu đồng, trong đó hỗ trợ tiền Tết 700 triệu đồng (năm 2014: 100 triệu, năm 2015: 100 triệu, năm 2016: 500 triệu), 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 nghỉ mát, ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD.

Dương cũng khai từng cho bị can Nguyễn Thanh Hóa 22 tỉ đồng, tuy nhiên ông Hóa không thừa nhận việc này.

Đặc biệt, “ông trùm” này khai rằng từng cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỉ và 1,75 triệu USD. Cụ thể, trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com cho 2 tỉ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tib.Clup cho 20.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng; tiền tết 150.000 USD (tết năm 2013: 20.000 USD, tết năm 2014: 100.000 USD, tết năm 2015: 20.000 USD, tết năm 2016: 10.000 USD).

Ngoài ra, Dương khai cho ông Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, nhiều lần tổ chức sinh nhật trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng, nhiều lần đi nước ngoài mua áo tặng Vĩnh trị giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên, nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Vĩnh chỉ thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỉ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát có mặt Dương.

Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phủ nhận việc Dương cho mình một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Ông Vĩnh khai mua chiếc đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỉ đồng. Thế nhưng, kết luận điều tra xác định ông Phan Văn Vĩnh với mức lương một tháng là 20 triệu đồng, số tiền 1,1 tỉ đồng để trả đồng hồ theo lời khai của ông tương ứng với 55 tháng lương (4 năm 7 tháng) không chi phí gì.Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết. Do đó, có đủ cơ sở kết luận bị can Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex.

Về lời khai của Dương cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD, ông Hóa 22 tỉ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra.

Bên cạnh đó, Dương còn khai cho tiền tập thể Tổng cục Cảnh sát. Trong đó, năm 2014, hỗ trợ cho CLB bóng bàn của tổng cục 100 triệu đồng. Tháng 8-2015, chuyển 1 tỉ đồng cho Bộ tư lệnh Hải Quân để đóng xuồng tặng đơn vị này trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát.

Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Dương còn khai nhận cho ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng PC50 Công an TP Hà Nội 500 triệu đồng, tuy nhiên ông Sơn khẳng định không nhận tiền của Dương.