Vận chuyển ngà voi bị bắt, hối lộ CSGT 500 triệu đồng

Ngày 22-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vào tối ngày 21-5 vừa qua, tại quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa phận xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), tổ tuần tra Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện, bắt giữ chiếc xe tải mang BKS 12C-044.29 do Nguyễn Quang Huy (28 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 553,5 kg ngà voi, toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chừng từ. Số ngà voi trên đựng trong 17 bao tải dứa, được đối tượng cất giấu rất kín trong thùng xe tải.



Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện hơn 500 kg ngà voi đang được đưa đi tiêu thụ (ảnh công an cung cấp)

Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, đối tượng đã gợi ý đưa 500 triệu đồng cho CSGT để được “bỏ qua”. Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản hành vi vi phạm này.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đang trên đường vận chuyển số ngà voi trên từ Hà Nội về Lạng Sơn để tiêu thụ thì bị CSGT bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ.