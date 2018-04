Vụ bánh xèo: Yêu cầu họp kiểm điểm trưởng công an phường

(PLO)- Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), đã yêu cầu Công an phường Thanh Khê Đông tổ chức một buổi họp kiểm điểm Trung tá Nguyễn Tri Phương (trưởng công an phường này).