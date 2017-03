Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hung thủ ra tay tàn độc

Khẩn trương truy bắt hung thủ Tối 7-7, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phối hợp Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương điều tra, phá vụ trọng án trong thời gian sớm nhất. Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước vô cùng đau lòng và xin chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân. Tôi đã chỉ đạo công an tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương truy bắt các hung thủ. Ông NGUYỄN TẤN HƯNG, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tối 7-7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan và địa phương tạo mọi điều kiện để chăm sóc cho cháu bé 18 tháng tuổi con ông Mỹ. Hiện cháu bé đang được chăm sóc ở bệnh viện, tuy lúc nào cũng có người thân ở cạnh nhưng bé cứ khóc đòi cha mẹ, anh chị…