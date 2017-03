Xác định danh tính bé gái sáu tuổi nghi bị bắt cóc, thiêu chết

Trưa nay (1-3), Công an thị trấn Nam Đàn cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân bé gái nghi bị bắt cóc rồi bị thiêu chết trong nhà nghỉ APQ (khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn). Đó là bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 2009, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An). Gia đình bé Quỳnh Anh đã đến thị trấn Nam Đàn đưa thi thể bé về quê nhà, tổ chức lễ an táng.

Công an cũng đã xác định được danh tính người đàn ông chết cháy trong phòng nhà nghỉ cùng bé Quỳnh Anh là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, trú xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành).





Hiện trường vụ việc

Hiếu được xác định là nghi can "bắt cóc" bé Quỳnh Anh đưa đến thị trấn Nam Đàn thuê phòng ở Nhà nghỉ APQ rồi dùng xăng tự thiêu chết mình và bé Quỳnh Anh.

Như đã đưa tin, từ đêm 29-2, một người đàn ông (khoảng 38 tuổi) mang theo một bé gái sáu tuổi (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đến thuê phòng tại nhà nghỉ APQ. Vị khách này luôn đóng chặt cửa phòng, không cho đứa bé ra ngoài. Sau khi người đàn ông này đi ăn trở về phòng nghỉ, nhân viên nhà nghỉ có nghe tiếng la hét lớn.

Đến khoảng 1 giờ sáng 1-3, bỗng nhiên có khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn phòng của người đàn ông này. Sau khi tìm cách dập tắt lửa, mọi người bàng hoàng phát hiện bé gái và người đàn ông trên đã chết cháy. Tại hiện trường cho thấy nhiều vật dụng trong phòng 205 của nhà nghỉ APQ bị cháy rụi, hư hỏng. Nhiều mảng tường bê tông bị bong tróc, ám khói đen.

Ông Nguyễn Văn Đàn, Bí thư xã Kim Thành, cho biết: "Hiếu từng kết hôn và đã có hai người con, thời gian gần đây Hiếu và vợ đã ly hôn. Công việc chủ yếu của Hiếu liên quan đến nông nghiệp. Hiện thi thể Hiếu đã được đưa về nhà để gia đình tổ chức lễ mai táng".





Nhà nghỉ APQ nơi xảy ra vụ án đau lòng

Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành), cho biết: "Sau khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa bé Quỳnh Anh về quê nhà tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương".

Một số thông tin cho rằng Hiếu có mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã "bắt cóc" Quỳnh Anh đem đến địa chỉ trên. Trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu có gọi điện thoại cho người thân của bé, đưa ra một số yêu cầu.