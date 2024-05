Thông tin bất ngờ về vụ nổ lò hơi 6 người chết ở Đồng Nai 10/05/2024 20:37

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương do lò hơi đã hết hạn kiểm định an toàn.

Ngày 10 - 5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định lò hơi của Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26- 11- 2022 và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 05/01/2024.

"Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do lò hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất", Công an tỉnh Đồng Nai thông tin.

Hình ảnh hiện trường vụ nổ lò hơi. Ảnh: VH.

Vì vậy, quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với ông FENG YONG (39 tuổi, quốc tịch: Trung Quốc) Giám đốc Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trong vụ việc này, ông FENG YONG là người chỉ đạo việc lắp đặt lò hơi, điều hành mọi hoạt động của Công ty gỗ Bình Minh Việt Nam.

Ông Feng Yong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Như PLO đưa tin, sáng 1-5, cán bộ kỹ thuật của Công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi lò hơi phát nổ khiến 6 công nhân tử vong và 5 người khác bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, để phục vụ sản xuất, công ty này có lắp đặt 1 bình hơi dạng ống nước, Mode: DZH1-1.0-M, nhãn hiệu: Huawang, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ, xác định trách nhiệm của những cá nhân có liên quan.