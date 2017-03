Xác minh tin nhắn đe dọa bà Đoàn Thị Kim Hồng

Trước những tin nhắn đe dọa, Công ty CIAT, cá nhân bà Đoàn Thị Kim Hồng đã có văn bản gửi Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ các tin nhắn đe dọa, thông tin không đúng sự thật.

Sau một thời gian xác minh, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã xác minh chủ thuê bao số điện thoại thực hiện nhắn tin đe dọa là Đào Duy Khánh (SN 1983), ngụ Kiên Giang. Theo cơ quan công an, Khánh khai nhận việc gửi các tin nhắn đe dọa bà Đoàn Thị Kim Hồng là do Khánh thực hiện khi đang ngồi uống rượu với bạn và số điện thoại của bà Đoàn Thị Kim Hồng được Khánh lấy trên mạng.

Cơ quan ANĐT cũng làm rõ người gửi các tin nhắn nhưng nội dung chỉ là đe dọa. Tại thời điểm nhắn tin Khánh mắc bệnh và cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời viết thư xin lỗi ban tổ chức cùng cá nhân bà Đoàn Thị Kim Hồng và gia đình.

ĐẶNG TRUNG