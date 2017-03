Xe “điên” náo loạn trên phố, 2 người trọng thương

Ô tô của bà Nguyễn Hồng Luyến bị xe “điên” tông trúng

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/1, ô tô BKS 51A-39.031 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn hướng từ vòng xoay Nguyễn Kiệm ra đường Phan Văn Trị (quận Gồ Vấp). Khi xe này đi đến ngã 3 Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão thì bất ngờ tông thẳng vào ô tô 7 chỗ BKS 51A-748.28 do bà Nguyễn Hồng Luyến (53 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) chạy phía trước. Do bị tông mạnh, xe bà Luyến đâm đầu vào dải phân cách, phần đuôi xe vỡ nát, hư hỏng nặng.

CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông để di dời xe bị nạn

Chiếc xe "điên" tiếp tục lao vào đường Phạm Ngũ Lão, tông 2 xe máy lưu thông cùng chiều khiến một người đàn ông và một phụ nữ trọng thương. Xe "điên" vẫn chưa dừng lại, lao tiếp về phía trước, đâm vào ô tô 4 chỗ BKS 51A-488.07 do ông Trần Anh Tuấn (60 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển khiến xe này biến dạng phần đuôi.

“Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Người đi đường kinh hãi tìm cách né “ô tô điên!” – một nhân chứng cho biết.

Theo những người chứng kiến, sau khi gây tai nạn, tài xế không chịu ra ngoài mà “cố thủ” trong xe. Sau đó, công an phường 3, quận Gò vấp có mặt thì người này mới ra ngoài và chấp nhận đưa xe về trụ sở.

Xe "điên" gây tai nạn khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ở cả hai hướng trên đường Nguyễn Thái Sơn bị ùn tắc kéo dài.

Đến gần 19 giờ, xe cứu hộ được lực lượng chức năng huy động di dời chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường thì ùn tắc mới giảm bớt./.