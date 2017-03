Xe lao dốc không thắng khoảng 2 km

Xe đầu kéo tông xe khách, một người chết, tám người

bị thương Sáng 23-11, trên QL1A đoạn thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, TP Huế) điều khiển, đổ đèo Phước Tượng đâm trực diện với xe khách do tài xế Đỗ Chí Thắng (43 tuổi, trú Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển. Cú va chạm làm đầu xe khách bẹp dúm, biến dạng, phần đầu của xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Tài xế xe đầu kéo bị thương nặng còn lái xe khách tử vong, bảy hành khách bị thương. VẠN AN