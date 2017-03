Xe tải chở vịt bị lật, người dân mua vịt ủng hộ tài xế

Khoảng 6 giờ 50 phút sáng nay, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 49C- 00595 đang chở hàng từ thành phố về Lâm Đồng, đến khu vực cầu La Ngà (Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai) do không kiểm soát được tốc độ nên đã bị lật, làm gãy hai trụ điện bên đường. May mắn, chiếc xe tải không gây ảnh hường đến người dân sống xung quanh và người đang tham gia lưu thông trên đường.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Trên xe có 4 người, một bé gái 12 tuổi bị gãy chân đã được người dân đưa đi bệnh viện, có hai người bị xây xát nhẹ. Khoảng hơn 2.000 con vịt được vận chuyển trên xe bị chết.

Ngay khi thấy chiếc xe bị lật, người dân sống xung quanh khu vực này đã chạy ra để giúp đỡ. Thấy số lượng vịt chết quá nhiều, biết được hoàn cảnh của tài xế lần đầu tiên vận chuyển hàng, không may lại gặp sự cố nên người dân đã chủ động mua ủng hộ. Bác Trần Sinh- một người dân sống gần đó cầm trên tay 7 con vịt tươi cười: “Vì thấy lần đầu tiên đi xe mà không may mắn, lại bị lỗ do số vịt chết nhiều như vậy nên chúng tôi mua ủng hộ, không nhiều nhưng giúp được gì thì giúp”.

Còn có người thì đùa rằng: “Hôm nay người người ăn vịt, nhà nhà ăn vịt, cả làng cùng nhau ăn vịt” khi nhắc đến việc mua ủng hộ cho tài xế xe tải.