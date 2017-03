Ba người trong nhà cùng bị khởi tố

Cho rằng ông L. xây dựng lấn chiếm đất công và lấn chiếm lối đi của nhà mình, gia đình bà Hương đã khiếu nại. Tháng 7-2007, con trai và cháu bà Hương đã xô đổ bức tường mà ông L. đang xây.

Tháng 9-2007, UBND TP Biên Hòa có văn bản xác định ông L. không xây lấn đất của bà Hương. Viện lẽ đất của ông L. chỉ rộng gần 270 m2 nhưng ông lại được cấp phép xây dựng tạm đến gần 300 m2, bà Hương tiếp tục khiếu nại.

Tháng 10-2007, trong lúc chờ cơ quan thẩm quyền xác minh, giải quyết lại vụ việc thì ông L. tiếp tục xây tường dọc lối đi của nhà bà Hương. Bấy giờ, con bà Hương cùng bạn tiếp tục xô đổ bức tường mà ông L. đang xây. Tháng 11-2007, phía ông L. lại xây nữa thì bà Hương cùng con, cháu và một người khác đã xô đổ tường.

Đến lúc này, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Công an TP Biên Hòa. Ngày 7-12-2007, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hương cùng con, cháu (và người bạn của con bà Hương) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, các bị can đã xô đổ tường nhà ông L. gây thiệt hại cho gia đình ông hơn sáu triệu đồng.