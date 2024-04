Vì sao chạy xe ôm công nghệ không được đóng BHXH bắt buộc? 23/04/2024 16:07

Theo tôi, việc trích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như hiện nay chưa linh hoạt cho từng nhóm ngành nghề.

Ví dụ, đối với những doanh nghiệp thuê công nhân làm việc chỉ từ 3 đến 6 tháng với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng, nhưng phải trích đóng BHXH. Trong khi đó, đối với nghề chạy xe ôm công nghệ có những người mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng lại không được đóng BHXH bắt buộc.

Do đó, cơ quan BHXH có thể cho người lao động đóng BHXH bắt buộc linh hoạt được không?

Bạn đọc NT, TP.HCM

BHXH TP.HCM trả lời: BHXH là chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia theo khoản 2 Điều 3 Luật BHXH 2014. Việc tham gia BHXH nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, đảm bảo thu nhập cho người tham gia khi không may xảy ra các biến cố do ốm đau, bệnh tật, thai sản, mất việc làm, già yếu....

Người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng năm chế độ tương ứng với năm quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó, người tham gia BHXH được hưởng quyền lợi BHYT, trợ cấp thất nghiệp khi không may mất việc làm, gặp vấn đề sức khỏe sẽ giảm đi gánh nặng gia đình, nhất là bộ phận yếu thế,…

Là doanh nghiệp sử dụng lao động, đơn vị cần hiểu rõ chính sách để thực hiện trích nộp đầy đủ, vừa góp phần chung tay đảm bảo an sinh xã hội, vừa là nền tảng thu hút nguồn lực lao động phát triển doanh nghiệp bền vững.

Đối với người hành nghề lái xe công nghệ không có giao kết HĐLĐ thì hiện nay các bộ, ngành đang nghiên cứu, bổ sung để có chính sách BHXH cho người lao động.